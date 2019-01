Delo o neodstopu ministra za kulturo Prešička (25. 1.)

Ljubljana, 24. januarja - Peter Rak v komentarju Ne je ne. In ničelna toleranca je ničelna toleranca piše o medlih odzivih strank na očitke ministru za kulturo Dejanu Prešičku o mobingu in tem, da predsednik SD Dejan Židan z navedbami o menda deplasiranem "lovu na čarovnice" negira ali omalovažuje izpovedi tistih, ki so bili bodisi žrtve bodisi priča Prešičkovih postopkov.