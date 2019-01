Celjanke ob koncu strle odpor Mariborčank

Maribor, 24. januarja - Celjske košarkarice so v tekmi 3. kroga drugega dela 1. SKL na koncu le strle odpor Mariborčank in zmagale s 77:66 ((20:14, 41:35, 49:61). V soboto, 26. januarja, se bosta pomerili ekipi Ježice in Konjic, v torek, 29. januarja, pa bosta na sporedu dve tekmi; Triglav bo gostil Domžale, Akson Ilirija pa Grosuplje.