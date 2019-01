Nato in Rusija danes v Bruslju o jedrski pogodbi INF

Bruselj, 25. januarja - Svet zveze Nato in Rusije bo danes v Bruslju na veleposlaniški ravni razpravljal o jedrski pogodbi INF in Ukrajini. ZDA so dale Rusiji v začetku decembra lani dva meseca časa, da jedrsko pogodbo preneha kršiti, sicer pa napovedale odstop od dogovora. Rok se izteče 2. februarja.