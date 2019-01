Finance o varljivem presežku v proračunu (25. 1.)

Ljubljana, 24. januarja - Rok Pikon v komentarju Je Bertoncelj dovolj previden? piše o tem, da je treba vlado pohvaliti za presežek v proračunu in za zmanjševanje dolga. Kot meni, je to manevrski prostor, ki nam bo še kako prav prišel ob naslednji krizi. Hkrati pa komentator opozarja, da graf izdatkov proračuna kaže, da so ti v zadnjih letih zrasli kot kvas.