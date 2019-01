S potrditvijo investicijskega programa začetek uvajanja v pripravljalna dela za drugi tir

Ljubljana, 25. januarja - S potrditvijo investicijskega programa za drugi tir med Divačo in Koprom na vladi je padla še zadnja ovira za začetek uvajanja izvajalcev v pripravljalna dela za projekt. Kolektor CPG in sarajevski Euroasfalt, ki sta na razpisu kandidirala s 14,48 milijona evrov vredno ponudbo, danes začenjata z uvajanjem za gradnjo dostopnih cest do trase.