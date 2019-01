Večer o tožbi Evropske komisije Sloveniji (25. 1.)

Maribor, 24. januarja - Darja Kocbek v komentarju Poskusni zajčki piše o tožbi, ki jo je proti Sloveniji zaradi kriminalistične preiskave v Banki Slovenije napovedala Evropska komisija. Kot meni, so v Bruslju in Frankfurtu pripravljeni uporabiti vsa sredstva, da bi vse prikrili in davkoplačevalcem prodajali zgodbo, da je bil njihov model reševanja krize uspešen.