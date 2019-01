Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana stopil v bran ministru Prešičku

Ljubljana, 24. januarja - Ob obtožbah o zlorabi položaja ministra za kulturo Dejana Prešička so se danes odzvali še na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, kjer je bil Prešiček direktor od januarja 2010 do septembra 2018. Kot so zapisali, je bil pri svojem delu "dosleden, ustvarjalen, od svojih sodelavcev je pričakoval samoiniciativnost, kreativnost, natančnost".