Nesreča v Rošpohu zahtevala smrtno žrtev

Maribor, 24. januarja - Na lokalni cesti Rošpoh-Kungota je nekaj pred 16.30 prišlo do hujše prometne nesreče, v kateri sta bili udeleženi dve vozili. En voznik je na kraju nesreče podlegel poškodbam, drugega pa so zaradi poškodb odpeljali v bolnišnici, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Zaradi nesreče je bila cesta za nekaj časa zaprta za ves promet.