V Zagrebu stekla gradnja nove žičnice na Sljeme

Zagreb, 25. januarja - V Zagrebu so danes stekla dela za ponovno vzpostavitev kabinske žičnice na Sljeme. Ta je do leta 2007 44 let povezovala severovzhodno mestno obrobje z vrhom Medvednice, nato pa je zaradi okvare obstala. Investicija za novo je ocenjena na 375 milijonov kun (50,6 milijona evrov), postavili naj jo bi do konca maja 2020.