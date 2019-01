ZSSS vlado pozval k spremembam davčne zakonodaje in socialnih transferjev

Ljubljana, 24. januarja - Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je na ministrstvo za finance in za delo ter na poslanske skupine naslovila dopis, v katerem jih poziva k spremembi zakona o dohodnini in dohodninske lestvice za leti 2019 in 2020 ter zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. S tem bi preprečili izničenje učinkov povišanja minimalne plače.