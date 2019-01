V Franciji v plenicah za enkratno uporabo našli sledi glifosata

Pariz, 24. januarja - V Franciji so v plenicah za enkratno uporabo našli sledove nevarnih kemičnih substanc, med drugim herbicida glifosat. Kot je sporočila francoska agencija za javno zdravje Anses, so testi plenic, ki so jih opravili, prvi tovrstni na svetu. Francoska ministrica za zdravje Agnes Buzyn je v odzivu dejala, da ni resnega ali neposrednega tveganja.