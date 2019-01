Iz Jernejevega kanala odstranili vsa opuščena plovila

Seča, 24. januarja - Koncesionar VGP Drava Ptuj je v sredo zaključil odstranjevanje opuščenih plovil iz Jernejevega kanala pri Seči, so sporočili z ministrstva za okolje. Koncesionar sedaj odstranjuje še dotrajane pomole in sanira brežino. Na temo prihodnje ureditve kanala se bodo predstavniki ministrstva in lokalne skupnosti srečali februarja.