ZDA in Kitajska še daleč od rešitve trgovinskega spora

Washington, 24. januarja - Kljub prizadevanjem za zmanjšanje napetosti sta Washington in Peking še daleč od rešitve trgovinskega spora, je danes dejal ameriški minister za trgovino Wilbur Ross in dodal, da to ne bi smelo biti presenetljivo. Poudaril pa je, da še vedno obstaja možnost za dosego dogovora, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.