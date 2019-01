Za prihodnje študijsko leto na voljo 18.632 vpisnih mest

Ljubljana, 24. januarja - Vlada je danes dala soglasje k razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2019/20. Razpisanih bo 18.632 mest za redni in izredni študij, to je 151 mest več kot lani. Največ mest, več kot 9000, bodo razpisali v Ljubljani. Za tujce, ki ne prihajajo iz EU, bo na voljo več kot 2000 mest.