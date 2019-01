Marbella, 24. januarja - Slovenska nogometna reprezentanca, sestavljena po večini z igralci iz Prve lige Telekom Slovenije, je na prijateljski tekmi, prvi v novem selektorskem mandatu Matjaža Keka, v Marbelli igrala neodločeno 2:2 (1:1) proti kitajski selekciji do 25 let. Za Slovenijo sta zadela Luka Zahović v 25. in Andres Vombergar v 54. minuti.