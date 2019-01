Retrospektiva italijanskega umetnika Lucia Fontane v New Yorku

New York, 26. januarja - V newyorškem muzeju Met Breuer je od srede na ogled retrospektiva, posvečena ustvarjanju vodilnega italijanskega abstraktnega umetnika argentinskih korenin Lucia Fontane. Razstava Lucio Fontana: On the Threshold raziskuje Fontanovo umetniško zapuščino preko kipov, keramik, slik, risb in t. i. vesoljskih ambientov, nastalih med letoma 1931 in 1968.