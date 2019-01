Sok kislih kumaric vse večji hit med športniki, a pravih študij o učinkovitosti ni

Ljubljana, 26. januarja - Razvoj športne prehrane je privedel do razmaha napitkov in prigrizkov, ki vrhunskim in malo manj vrhunskim športnikom pomagajo pri regeneraciji po vadbi. Vse več je tudi zanimanja za bolj tradicionalne učinkovine, med katerimi v zadnjem času odmeva sok kislih kumaric. A pravih študij glede njegovih učinkov ni.