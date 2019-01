Radovljiški policisti iščejo potencialno nevarnega moškega

Radovljica, 24. januarja - Radovljiški policisti iščejo moškega, ki je dopoldne grozil drugi osebi. Kot so opozorili, je oseba nepredvidljiva in lahko nevarna, pri sebi ima namreč nož in se skriva pred policisti. Moški je visok okoli 170 centimetrov, ima črne lase in suho postavo. Ko so ga videli nazadnje, je bil oblečen v rjavo-zeleno bundo s kapuco in jeans hlače.