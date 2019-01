Zavarovalnica Triglav potiska navzdol indeks Ljubljanske borze

Ljubljana, 24. januarja - Indeks na Ljubljanski borzi, ki ta teden iz dneva v dan niha, se je danes spet obrnil navzdol. Za to so zaslužne predvsem delnice Zavarovalnice Triglav, ki so izgubile že poldrugi odstotek. Obseg trgovanja je za zdaj zelo skromen, vlagatelji pa vnovič največ povprašujejo po delnicah Krke, katerih tečaj se še ni spremenil.