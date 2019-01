Evropske borze po uvodnih padcih v zelenem

Frankfurt/Pariz/London, 24. januarja - Trgovalni dan na evropskih borzah se je začel s padci osrednjih indeksov, ki pa so se do 10. ure večinoma že otresli pesimizma in se dvignili v zeleno območje. V ospredju je seja sveta Evropske centralne banke (ECB), prva v letošnjem letu. Odmevnejših odločitev ni pričakovati.