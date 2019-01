Gašper Kunšek v Šiški premierno predstavlja plesni solo Urbana vročica

Ljubljana, 24. januarja - V CUK Kino Šiška bo drevi ob 20. uri premiera solo plesne predstave Gašperja Kunška z naslovom Urbana vročica. Plesalec bo, kot je zapisal ob predstavi, gledalce peljal skozi slike, izkustva in okuse, ki jih nosi v sebi - skozi združevanje urbanih plesnih tehnik in sodobno-plesnih prijemov, trenutkov zamrznitev in pričakovanja.