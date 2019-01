Gimnazija v Kranju z donacijami postaja tudi likovna galerija

Kranj, 24. januarja - Likovno društvo Kranj že vrsto let sodeluje z Gimnazijo Franceta Prešerna. Kranjski umetniki so v minulih letih šoli donirali že okoli 50 likovnih del, ki kažejo raznolike pristope in pomembno vplivajo na izobraževanje mladih ter njihov odnos do umetnosti. Najnovejšo donacijo bodo predstavili na razstavi, ki jo bodo odprli drevi ob 18. uri.