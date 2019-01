Neymar morda obnovil poškodbo

Pariz, 24. januarja - Vodstvo pariškega nogometnega kluba PSG in njegovi navijači so tri tedne pred nadaljevanjem lige prvakov in obračunom z Manchester Unitedom v velikih skrbeh. Na pokalni tekmi proti Strasbourgu (2:0) je moral zaradi poškodbe z igrišča prvi zvezdnik ekipe Brazilec Neymar, nogometaš in tudi zdravniki sumijo, da si je obnovil poškodbo pete.