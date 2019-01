Zaradi zapore predora Karavanke nastajajo zastoji

Ljubljana, 24. januarja - Predor Karavanke na gorenjski avtocesti so odprli za promet. Še vedno pa ta poteka izmenično enosmerno. Na Prometno-informacijskem centru za državne ceste so sprva zapisali, da je predor zaprt zaradi okvare vozila, po kasnejših navedbah so razlog tehnične težave oziroma nujna dela. Kot so zapisali, gre za popravilo pretrganega kabla.