Nafta cenejša

Singapur, 24. januarja - Cene surove nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale. Trgovci so zaskrbljeni zaradi zastoja pri financiranju dela zveznih agencij v ZDA in opozarjajo na negativni vpliv tega na gospodarsko rast. Poleg tega so se v ZDA prejšnji teden povečale zaloge črnega zlata, poroča nemška tiskovna agencija dpa.