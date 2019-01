Azijske borze z izjemo tokijske navzgor

Tokio, 24. januarja - Pomembnejše azijske borze so danes v znamenju pozitivnih gibanj, izjema je le tokijska borza, kjer se je osrednji indeks znižal tretji dan zapored. Vlagatelji so previdni in negotovi zaradi ohlajanja svetovnega gospodarstva, čakajo na obnovitev proračunskega financiranja dela zveznih agencij v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.