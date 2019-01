Juuse Saros ob zmagi Nashville Predators zbral 47 obramb

Las Vegas, 24. januarja - V severnoameriški hokejski ligi NHL so hokejisti Nashville Predators prišli do minimalne zmage z 2:1 na gostovanju pri lanskem finalistu moštvu Vegas Golden Knights. Eden ključnih mož ob zmagi je bil vratar gostov Juuse Saros, ki je zbral 47 obramb in s tem postavil svoj rekord.