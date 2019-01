Umrl je ameriški režiser litovskega rodu Jonas Mekas

New York, 24. januarja - V sredo je v 97. letu starosti na svojem domu v New Yorku preminil ameriški režiser litovskega rodu Jonas Mekas, ki velja za vodilno osebnost ameriškega avantgardnega filma, so sporočili iz centra Anthology Film Archives, ki ga je Mekas soustanovil. Njegov najbolj znan film je The Brig.