Nemci boljši od Špancev, Danci še naprej 100-odstotni

Köln, 23. januarja - Na rokometnem svetovnem prvenstvu na Danskem in v Nemčiji se je končal drugi del tekmovanja. Iz skupine I v Kölnu sta se v polfinale uvrstila Nemčija in Francija, iz skupine II v Herningu pa Danska in Norveška. Polfinalna para sta Nemčija - Norveška in Danska - Francija, obe tekmi bosta v petek, 27. januarja, v Hamburgu.