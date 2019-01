Demokracija o socialističnih voditeljih (24. 1.)

Ljubljana, 24. januarja - Jože Biščak v komentarju Vrnitev v prihodnost piše o socialističnih voditeljih, ki verjamejo, da imajo nadnaravno moč. Kot meni, je za socialiste, komuniste in druge levičarje značilno, da verjamejo, da so izvoljenci, ki bodo ljudi rešili imperialistov, kapitalistov in v zadnjih letih tudi neoliberalcev.