Finance o stališču levih strank do gospodarstva (24. 1.)

Ljubljana, 23. januarja - Peter Frankl v komentarju z naslovom Mesec je sicer za luno, a vseeno mi je ljubši kot Kučan, piše o stališču levih strank glede slovenskega menedžmenta in gospodarstva. Kot meni, sta slovenski menedžment in kapital napredovala. Prav tako pa je napredovala tudi levica, kljub nekaterim pubertetnim izjavam in kolumnam levičarskih piscev.