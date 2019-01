Krefl po kalvariji pri Olimpiji spet pri knapih

Velenje, 23. januarja - Aljaž Krefl je zapustil slovenskega nogometnega prvaka Olimpijo in se po treh letih in pol vrača k Rudarju iz Velenja. Nekdanji reprezentant U-21 selekcije, ki je nekaj časa kot posojen igralec nastopal v dresu Spartaka iz Subotice, se pri v ljubljanski vrsti ni uspel dokazati, zanjo je odigral le 20 tekem. Za to so v veliki meri krive poškodbe.