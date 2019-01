Venezuelci protestirajo proti predsedniku Maduru

Caracas, 23. januarja - Na venezuelskih ulicah so se danes zbrali številni nasprotniki tamkajšnjega predsednika Nicolasa Madura, napovedano pa je tudi zborovanje njegovih podpornikov. Že v noči na danes so sicer izbruhnili spopadi med nasprotniki in podporniki predsednika, ki so zahtevali štiri smrtne žrtve.