MJU v iskanje rešitev za preprečevanje zapletov pri osveževanju rezultatov izida volitev

Ljubljana, 23. januarja - Minister za javno upravo Rudi Medved je napovedal iskanje rešitev, da do zapletov pri osveževanju volilnih izidov, do kakšnega je prišlo po drugem krogu zadnjih županskih volitev, ne bi več prihajalo. Danes je na zaključnem neformalnem srečanju sprejel predstavnike organov, ki so bili vključeni v izpeljavo letošnjih lokalnih volitev.