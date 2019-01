Objavljen javni poziv za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva

Ljubljana, 23. januarja - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi zakona o mednarodni zaščiti objavilo javni poziv za pridobivanje kandidatov za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva. Prijave z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in izjavami zbirajo do 7. februarja.