V letu 2018 znatno povečanje števila ilegalnih prehodov meje

Ljubljana, 23. januarja - Policisti so na območju Slovenije v lani obravnavali 9149 ilegalnih prehodov državne meje. Glede na leto pred tem se je število prehodov bistveno povečalo, saj so jih v letu 2017 obravnavali 1934. Kot so za STA pojasnili na policiji, število prehodov ne pomeni tudi števila oseb, saj eno lahko obravnavajo večkrat.