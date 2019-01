Predlog rebalansa pred potrditvijo na vladi

Ljubljana, 24. januarja - Vlada bo po napovedih na današnji seji sprejela predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna in ga poslala v potrditev v DZ. Podporo osnutku, s katerim se sredstva večini uporabnikov zvišujejo, so že dale vse koalicijske stranke, manj gotovi pa so glasovi Levice, ki ga za zdaj zavrača. A brez teh bo imela vlada komaj dovolj glasov.