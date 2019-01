Bruselj poziva k ukrepanju glede zlatih potnih listov in vizumov

Bruselj, 23. januarja - Evropska komisija je danes pozvala k ukrepanju za preprečitev zlorab v okviru shem, ki tujim vlagateljem omogočajo pridobitev potnih listov ali vizumov, znanih pod imenom "zlati potni listi in vizumi". Te namreč prinašajo tveganja, povezana z varnostjo, pranjem denarja in izogibanjem davkom. Še zlasti jo skrbijo sheme na Malti in Cipru.