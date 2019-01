Istanbul, 23. januarja - Slovenske odbojkarice bodo na evropskem prvenstvu, ki ga bodo med 23. avgustom in 8. septembrom gostile Turčija, Poljska, Madžarska in Slovaška, igrale v skupini B, v kateri bodo njihove tekmice Poljakinje, Italijanke, Belgijke, Ukrajinke in Portugalke.