Na Morsu razmišljajo o modernizaciji republiškega centra za obveščanje

Ljubljana, 23. januarja - Člani odbora DZ za obrambo so danes obiskali upravo za zaščito in reševanje, republiški center za obveščanje in državni logistični center v Rojah ter se seznanili z njegovimi aktivnostmi in organizacijo. Minister za obrambo Karl Erjavec je v izjavi po obisku povedal, da na ministrstvu razmišljajo o modernizaciji republiškega centra za obveščanje.