BBC Ljubljano uvrstil na seznam top 10 destinacij za kulinarične navdušence

Ljubljana, 23. januarja - Britanski BBC je na svoji spletni stani objavil seznam top deset destinacij za kulinarične navdušence, ki jih morajo obiskati v letošnjem letu, na tretje mesto pa je uvrstil Ljubljano. Kot so zapisali, ima "Evropa v malem", kot so poimenovali slovensko prestolnico, mešanico vplivov vzhodnoevropske, alpske in mediteranske kuhinje.