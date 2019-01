Možnosti, da bi Salo našli živega, skoraj nične

Nantes, 23. januarja - Policija in reševalci, ki iščejo argentinskega nogometaša Emiliana Salo in še vsaj enega potnika na lahkem letalu, ki je včeraj izginilo z radarja nad Rokavskim prelivom, so dejali, da so možnosti, da bi našli preživele, "skoraj nične". Sala je le malo, preden je letalo izginilo z radarja, za družino in prijatelje posnel pretresljivo sporočilo.