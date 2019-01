Trump vztraja pri govoru o položaju v državi pred obema domovoma kongresa

Washington, 23. januarja - Preigravanje med demokrati in republikanci v ZDA glede denarja za zid na južni meji in obnove financiranja agencij ameriške zvezne vlade se nadaljuje in rešitve ni na obzorju, čeprav se je v njeno iskanje sedaj vključil še ameriški senat. Predsednik ZDA Donald Trump medtem namerava zavrniti priporočilo o preložitvi govora o položaju v državi.