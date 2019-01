Poraba soli za posipanje cest do zdaj majhna, Dars na napovedano sneženje pripravljen

Ljubljana, 22. januarja - V Darsu pred napovedanim sneženjem ponoči in v sredo zagotavljajo, da trenutne količine posipnih materialov v njihovih skladiščih povsem zadostujejo. V tej zimski sezoni so namreč ob za zdaj skromnih snežnih padavinah porabili manj kot pol toliko soli kot v enakem času lani. V Darsu pravijo še, da so na prihajajočo snežno pošiljko pripravljeni.