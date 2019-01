Pajenkovi in Lahovi pogojni kazni zaradi poslovne goljufije

Maribor, 22. januarja - Mariborsko sodišče je danes nekdanjima prvima damama medtem že likvidirane Probanke Romani Pajenk in Milani Lah zaradi očitkov specializiranega državnega tožilstva o dveh poslovnih goljufijah izreklo vsaki po leto in enajst mesecev pogojne zaporne kazni v preskusni dobi štirih let. Tožilstvo je sicer za vsako predlagalo po štiri leta zapora.