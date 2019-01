Newyorške borze uvodoma s padci

New York, 22. januarja - Newyorške borze so današnje trgovanje začele s padci indeksov, ki sledijo negativnim trendom z azijskih in evropskih borz. Vlagatelje skrbijo ohlajanje globalnega gospodarstva, brexit, trgovinski spor med ZDA in Kitajsko ter delno zaprtje ameriške vlade, poroča francoska tiskovna agencija AFP.