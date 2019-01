Ljubljanska borza: Delnice Luke Koper izgubile skoraj šest odstotkov

Ljubljana, 22. januarja - Borzni posredniki na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 795.000 evrov poslov, od tega največ z delnicami Krke. Indeks SBI TOP se je znižal za 0,59 odstotka, potem ko so delnice Luke Koper potonile za 5,90 odstotka, Pozavarovalnice Sava za 4,27 odstotka, Telekoma Slovenije za 1,19 odstotka ter NLB in Petrola za nekaj manj kot odstotek.