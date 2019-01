Asad diplomatom iz EU ovira dostop do Damaska

Damask, 22. januarja - Sirski predsednik Bašar al Asad je z začetkom januarja odpravil posebne vizume za diplomate iz Evropske unije, ki redno potujejo med Bejrutom in Damaskom, so povedali trije evropski diplomati. S tem ovira dostavo humanitarne pomoči žrtvam sirske državljanske vojne, so dodali.