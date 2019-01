Britanski poslanci skušajo prevzeti nadzor nad brexitom

London, 22. januarja - Po zavrnitvi dogovora o brexitu v britanskem parlamentu in po tistem, ko britanska premierka Theresa May poslancem v ponedeljek ni predstavila jasnega načrta B za izstop Velike Britanije iz EU, skušajo zdaj poslanci prevzeti nadzor in uveljaviti pristop, ki bi vključeval odlog britanskega izstopa in izvedbo drugega referenduma.