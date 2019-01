Strokovnjaki za celostno obravnavo bolnikov z rakom

Ljubljana, 22. januarja - Več strokovnjakov je na današnji okrogli mizi z naslovom Zaradi bolezni še ob socialno varnost? opozorilo na težave in izzive, s katerimi se srečujejo bolniki z rakom. Izpostavili so predvsem potrebo po sistemskih in zakonodajnih spremembah, s katerimi bi bolnike lahko spremljali celostno, multidisciplinarno in od prvega dne postavitve diagnoze.